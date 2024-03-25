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Интенсивность штурмов на Купянщине уменьшилась — Беседин о ситуации в городе

Общество 14:32   25.03.2024
Виктория Яковенко
Интенсивность штурмов на Купянщине уменьшилась — Беседин о ситуации в городе

Ситуация в городе Купянск на Харьковщине остается сложной. Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире «Киев 24» сообщил, что враг почти каждый день бьет по городу.

«Враг осуществляет постоянные обстрелы, пытается в основном нанести вред критической инфраструктуре, уничтожить частные дома. И то вооружение, которое он применяет, фактически показывает, что он хочет уничтожить как можно больше гражданского населения. К сожалению, это постоянно, каждый день, и выходные прошли тоже очень сложно», – сказал Беседин.

Он также рассказал, что в Купянской громаде более 7 тысяч человек отказались от обязательной эвакуации. Среди них – 220 детей. Учитывая, что с потеплением дети больше времени будут проводить на улице, из Купянской громады планируют объявить принудительную эвакуацию, после ее завершения на территории Великобурлуцкой и Ольхватской громад.

Что касается критической инфраструктуры, то она работает в штатном режиме, отметил Беседин. Он также рассказал о ситуации на фронте.

«Точно могу сказать, что интенсивность штормовых действий намного снизилась. Поэтому, если анализировать, можно предположить, что какие-то части войск они (оккупанты — ред.) оттащили на Белгород. Но фактически мы понимаем, что это не вторая армия мира, а она просто длинная армия мира, которая не заканчивается и, к сожалению, тот ресурс, который есть, он у них безграничный», — добавил Беседин.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 14:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в городе Купянск на Харьковщине остается сложной. Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире «Киев 24» сообщил, что враг почти каждый день бьет по городу.".