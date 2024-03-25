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Інтенсивність штурмів на Куп’янщині зменшилась – Беседін про ситуацію у місті

Суспільство 14:32   25.03.2024
Вікторія Яковенко
Інтенсивність штурмів на Куп’янщині зменшилась – Беседін про ситуацію у місті

Ситуація в місті Куп’янськ на Харківщині залишається складною. Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері «Київ 24» повідомив, що ворог майже щодня б’є по місту.

«Ворог здійснює постійні обстріли, намагається здебільшого завдати шкоду і критичній інфраструктурі, знищити приватні будинки. І те озброєння, яке він застосовує, це фактично показує, що він хоче знищити якомога більше цивільного населення. На жаль, це постійно, кожен день, і вихідні пройшли теж дуже складно», – сказав Беседін.

Він також розповів, що у громаді понад 7 тисяч людей відмовились від обов’язкової евакуації. Серед них – 220 дітей. Зважаючи на те, що з потеплінням діти більше часу проводитимуть на вулиці, з Куп’янської громади планують оголосити примусову евакуацію, після її завершення на території Великобурлуцької та Вільхуватської громад.

Щодо критичної інфраструктури, то вона у місті працює в штатному режимі, зазначив Беседін. Він також розповів і про ситуацію на фронті.

«Точно можу сказати, що інтенсивність штормових дій набагато зменшилась. Тому, якщо аналізувати, можна зробити припущення, що якісь частини військ вони (окупанти – ред.) відтягнули на Бєлгород. Але фактично ми розуміємо, що це не друга армія світу, а вона просто довга армія світу, яка не закінчується і, на жаль, той ресурс, який є, він в них безмежний», – додав Беседін.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 14:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація в місті Куп’янськ на Харківщині залишається складною. Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері «Київ 24» повідомив, що ворог майже щодня б’є по місту.".