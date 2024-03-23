«Суттєво вплинули на Куп’янський напрямок» – Машовець про дії на Бєлгородщині

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, як події у Бєлгородській та Курській області повпливали на Куп’янський напрямок.

«Очевидно, командування ГВ «Захід», якому, власне, і підпорядковується все, так зване, «угруповання прикриття кордону» у складі ГВ «Бєлгород», ГВ «Курськ» та ГВ «Брянськ» було змушене реагувати на них. За моєю інформацією, частину сил і було переміщено до Бєлгородської області з метою «блокування районів проникнення диверсантів», що, у свою чергу, суттєво вплинуло на події, що відбуваються, безпосередньо на Куп’янському напрямку», – зазначив Машовець.

Зокрема, ворогу так і не вдалося, ані взяти Синьківку, ані суттєво просунутися вздовж дороги Куп’янськ – Сватове, підкреслив оглядач.

«Думаю, саме це і змусило командування ГВ «Захід» поки що сконцентруватися на Лиманському напрямку. Одночасне ведення активних наступальних дій одразу на двох, досить віддалених напрямках, в умовах необхідності ще й до того, реагувати на якихось «диверсантів у Бєлгородській області» дали свої результати», – підкреслив Машовець.