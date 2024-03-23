«Повлияли на Купянское направление» — Машовец о действиях на Белгородщине

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, как события в Белгородской и Курской области повлияли на Купянское направление.

«Очевидно, командование ГВ «Запад», которому собственно и подчиняется вся, так называемая, «группировка прикрытия границы» в составе ГВ «Белгород», ГВ «Курск» и ГВ «Брянск» было вынуждено реагировать на них. По моей информации, часть сил и была перемещена в Белгородскую область с целью «блокирования районов проникновения диверсантов», что, в свою очередь, существенно повлияло на происходящие события непосредственно на Купянском направлении», — отметил Машовец.

В частности, врагу так и не удалось ни взять Синьковку, ни существенно продвинуться вдоль дороги Купянск – Сватово, подчеркнул обозреватель.

«Думаю, именно это и заставило командование ГВ «Запад» пока сконцентрироваться на Лиманском направлении. Одновременное ведение активных наступательных действий сразу на двух, достаточно отдаленных направлениях, в условиях необходимости еще и до того, реагировать на каких-то «диверсантов в Белгородской области» дали свои результаты», — подчеркнул Машовец.