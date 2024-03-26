В Харківському і Богодухівському районах можуть оголосити примусову евакуацію

Із двох громад Куп’янському району – Великобурлуцької та Вільхуватської, де оголошували примусову евакуацію дітей, вивезли майже 160 неповнолітніх.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що на Куп’янському напрямку майже завершена примусова евакуація дітей.

«Ми аналізуємо щодня рішення про оголошення евакуації з інших населених пунктів. Зараз розглядаємо населені пункти півночі нашої області – це Харківській та Богодухівський райони, щоб там оголосити обов’язкову евакуацію, можливо примусово, саме дітей, які постійно перебувають під обстрілами. Аналізуємо Вовчанський та Куп’янський напрямок, щоб розширювати процеси», – сказав Синєгубов.