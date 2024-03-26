На Дергачи сбросили ФАБ-500, «шахеды» повредили окна магазина в Харькове

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях российских ударов по Харьковщине за сутки. Регион атаковали «шахеды» ночью.

«Харьков. 26 марта в 01:19 российские военные атаковали город беспилотниками. В результате попадания БПЛА «Shahed» в проезжую часть одной из улиц города повреждены окна в здании магазина», — проинформировал Тимошко.

Напомним, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, над Харьковщиной ночью сбили восемь «шахедов». В Генштабе отчитались о стопроцентном уничтожении беспилотников, атаковавших Украину.

Тимошко также уточнил данные о вчерашнем дневном авиаударе по Дергачам.

«25 марта около 16:15 военные рф нанесли авиаудары ФАБ-500 по мирным жителям города. В результате вражеской атаки ранены четыре гражданина. Все пострадавшие – гражданские женщины в возрасте от 56 до 68 лет. Повреждены и разрушены 25 жилых домов», — отметил Тимошко.

Под ударами в течение суток были Волчанск (там погиб гражданский мужчина), Волчанские Хутора, Котряловка, Московка. В целом за сутки следователи, криминалисты и взрывотехники провели 45 осмотров мест событий. В ЕРДР внесли сведения о 12 уголовных производствах, связанных с вооруженной агрессией РФ.