На Дергачі скинули ФАБ-500, “шахеди” пошкодили вікна магазину в Харкові
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки російських ударів по Харківщині за добу. Регіон атакували “шахеди” вночі.
“Харків. 26 березня о 01:19 російські військові атакували місто безпілотниками. Внаслідок влучання БПЛА «Shahed» в проїжджу частину однієї з вулиць міста пошкоджено вікна у будівлі магазину”, – поінформував Тимошко.
Нагадаємо, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, над Харківщиною вночі збили вісім “шахедів”. У Генштабі прозвітували про стовідсоткове знищення безпілотників, які атакували Україну.
Тимошко також уточнив дані щодо вчорашнього денного авіаудару по Дергачах.
“25 березня близько 16:15 військові рф завдали авіаударів ФАБ-500 по мирним мешканцям міста. Внаслідок ворожої атаки поранено чотирьох громадян. Всі постраждалі – цивільні жінки віком від 56 до 68 років. Пошкоджені та зруйновані 25 житлових будинків”, — зазначив Тимошко.
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Під ударами протягом доби були Вовчанськ (там загинув цивільний чоловік), Вовчанські Хутори, Котрялівка, Московка. Загалом за добу слідчі, криміналісти та вибухотехніки провели 45 оглядів місць подій. В ЄРДР внесли відомості про 12 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією РФ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Дергачі, новини Харкова, обстріли, поліція, тимошко, ФАБ, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 08:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки російських ударів по Харківщині за добу. Регіон атакували “шахеди” вночі".