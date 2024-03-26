Live
  • Вт 26.03.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 39.23
  • EUR 42.49

На Дергачі скинули ФАБ-500, “шахеди” пошкодили вікна магазину в Харкові

Події 08:05   26.03.2024
Оксана Горун
На Дергачі скинули ФАБ-500, “шахеди” пошкодили вікна магазину в Харкові

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки російських ударів по Харківщині за добу. Регіон атакували “шахеди” вночі.

“Харків. 26 березня о 01:19 російські військові атакували місто безпілотниками. Внаслідок влучання БПЛА «Shahed» в проїжджу частину однієї з вулиць міста пошкоджено вікна у будівлі магазину”, – поінформував Тимошко.

Нагадаємо, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, над Харківщиною вночі збили вісім “шахедів”. У Генштабі прозвітували про стовідсоткове знищення безпілотників, які атакували Україну.

Тимошко також уточнив дані щодо вчорашнього денного авіаудару по Дергачах.

“25 березня близько 16:15 військові рф завдали авіаударів ФАБ-500 по мирним мешканцям міста. Внаслідок ворожої атаки поранено чотирьох громадян. Всі постраждалі – цивільні жінки віком від 56 до 68 років. Пошкоджені та зруйновані 25 житлових будинків”, — зазначив Тимошко.

Читайте також: Головні новини Харкова 26.03: атакували “шахеди”, 8 збила ППО, “приліт”

Під ударами протягом доби були Вовчанськ (там загинув цивільний чоловік), Вовчанські Хутори, Котрялівка, Московка. Загалом за добу слідчі, криміналісти та вибухотехніки провели 45 оглядів місць подій. В ЄРДР внесли відомості про 12 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією РФ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Дергачі скинули ФАБ-500, “шахеди” пошкодили вікна магазину в Харкові
На Дергачі скинули ФАБ-500, “шахеди” пошкодили вікна магазину в Харкові
26.03.2024, 08:05
Погодинні графіки увімкнення світла ввели для 200 тисяч абонентів Харкова
Погодинні графіки увімкнення світла ввели для 200 тисяч абонентів Харкова
24.03.2024, 11:10
Генштаб підтвердив авіаудар по Дергачах та збиті “шахеди” на Харківщині
Генштаб підтвердив авіаудар по Дергачах та збиті “шахеди” на Харківщині
26.03.2024, 07:26
Терехов та Синєгубов – про наслідки атаки “шахедів” на Харків: є “приліт”
Терехов та Синєгубов – про наслідки атаки “шахедів” на Харків: є “приліт”
26.03.2024, 01:58
Сьогодні 26 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 березня: яке свято та день в історії
26.03.2024, 06:00
Вибухи в Харкові тривають, Терехов підтвердив атаку
Вибухи в Харкові тривають, Терехов підтвердив атаку
26.03.2024, 00:48

Новини за темою:

20:10
До міста під Харковом долетіла КАБ: пошкоджені 20 приватних будинків (фото)
18:59
З Харкова відновили рух електричок у бік кордону: розклад
17:03
Четверо людей постраждали від обстрілу у Дергачах на Харківщині
21:22
Будують понад 10 років: коли запустять сміттєпереробний завод у Дергачах
12:45
РФ вдарила по околиці Дергачів – Задоренко закликав не покидати укриття

Ви читали новину: «На Дергачі скинули ФАБ-500, “шахеди” пошкодили вікна магазину в Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 08:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки російських ударів по Харківщині за добу. Регіон атакували “шахеди” вночі".