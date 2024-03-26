Генштаб підтвердив авіаудар по Дергачах та збиті “шахеди” на Харківщині

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 26 березня повідомив, що вночі Україну атакували 12 “шахедів”. Усі знищили.

“Шахеди” вночі, зокрема, атакували Харківську область. Раніше в ХОВА повідомили про збиття не менш як восьми БПЛА.

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Дергачі, Вовчанські Хутори, Стариця, Бударки Харківської області“, – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, вчора по Дергачах під Харковом прилетіла російська КАБ. Це перший випадок такого далекого від кордону та близького до обласного центру “прильоту” керованої авіабомби росіян.

За даними Генштабу, за добу окупанти завдали 59 авіаударів, а також – чотирьох ракетних. 106 разів стріляли з РСЗВ, під ударами артилерії було 120 населених пунктів України. На фронті зафіксували 57 бойових зіткнень.

“На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Іванівка Харківської області“, – повідомили у ГШ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження окупантів. Ракетники – по одному засобу ППО, одному – артилерії, одній станції РЕБ, одному району зосередження особового складу та однієї станції управління БПЛА противника.