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Генштаб подтвердил авиаудар по Дергачам и сбитые «шахеды» на Харьковщине

Происшествия 07:26   26.03.2024
Оксана Горун
Генштаб подтвердил авиаудар по Дергачам и сбитые «шахеды» на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 26 марта сообщил, что ночью Украину атаковали 12 «шахедов». Все уничтожили.

«Шахеды» ночью в том числе атаковали Харьковскую область. Ранее в ХОВА сообщили о сбитии не менее восьми БПЛА.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Дергачи, Волчанские Хутора, Старица, Бударки Харьковской области», — отметили в Генштабе.

Напомним, вчера по Дергачам под Харьковом прилетела российская КАБ. Это первый случай такого далекого от границы и близкого к областному центру «прилета» управляемой авиабомбы россиян.

По данным Генштаба, за сутки оккупанты нанесли 59 авиаударов, а также — четыре ракетных. 106 раз стреляли из РСЗО, под ударами артиллерии были 120 населенных пунктов Украины. На фронте зафиксировали 57 боевых столкновений.

«На Купянском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области», — сообщили в ГШ.

Авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики — по одному средству ПВО, одному — артиллерии, одной станции РЭБ, одному району сосредоточения личного состава и одной станции управления БПЛА противника.

Читайте также: Главные новости Харькова 26.03: атаковали «шахеды», 8 сбила ПВО, «прилет»

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 07:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 26 марта сообщил, что ночью Украину атаковали 12 «шахедов». Все уничтожили".