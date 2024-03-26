Генштаб подтвердил авиаудар по Дергачам и сбитые «шахеды» на Харьковщине
Генштаб ВСУ в утренней сводке 26 марта сообщил, что ночью Украину атаковали 12 «шахедов». Все уничтожили.
«Шахеды» ночью в том числе атаковали Харьковскую область. Ранее в ХОВА сообщили о сбитии не менее восьми БПЛА.
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Дергачи, Волчанские Хутора, Старица, Бударки Харьковской области», — отметили в Генштабе.
Напомним, вчера по Дергачам под Харьковом прилетела российская КАБ. Это первый случай такого далекого от границы и близкого к областному центру «прилета» управляемой авиабомбы россиян.
По данным Генштаба, за сутки оккупанты нанесли 59 авиаударов, а также — четыре ракетных. 106 раз стреляли из РСЗО, под ударами артиллерии были 120 населенных пунктов Украины. На фронте зафиксировали 57 боевых столкновений.
«На Купянском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области», — сообщили в ГШ.
Авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики — по одному средству ПВО, одному — артиллерии, одной станции РЭБ, одному району сосредоточения личного состава и одной станции управления БПЛА противника.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 07:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 26 марта сообщил, что ночью Украину атаковали 12 «шахедов». Все уничтожили".