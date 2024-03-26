Генштаб подтвердил авиаудар по Дергачам и сбитые «шахеды» на Харьковщине

Генштаб ВСУ в утренней сводке 26 марта сообщил, что ночью Украину атаковали 12 «шахедов». Все уничтожили.

«Шахеды» ночью в том числе атаковали Харьковскую область. Ранее в ХОВА сообщили о сбитии не менее восьми БПЛА.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Дергачи, Волчанские Хутора, Старица, Бударки Харьковской области», — отметили в Генштабе.

Напомним, вчера по Дергачам под Харьковом прилетела российская КАБ. Это первый случай такого далекого от границы и близкого к областному центру «прилета» управляемой авиабомбы россиян.

По данным Генштаба, за сутки оккупанты нанесли 59 авиаударов, а также — четыре ракетных. 106 раз стреляли из РСЗО, под ударами артиллерии были 120 населенных пунктов Украины. На фронте зафиксировали 57 боевых столкновений.

«На Купянском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области», — сообщили в ГШ.

Авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики — по одному средству ПВО, одному — артиллерии, одной станции РЭБ, одному району сосредоточения личного состава и одной станции управления БПЛА противника.