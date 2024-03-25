До города под Харьковом долетела КАБ: повреждены 20 частных домов (видео)
Днем по Дергачам под Харьковом ударила корректируемая авиабомба, сообщили в прокуратуре.
«25 марта около 16:15 враг нанес авиаудар по частному жилищному сектору в г. Дергачи. Повреждены более 20 частных домовладений. Острую реакцию на стресс и легкие телесные повреждения получили четыре женщины 56, 58, 66 и 68 лет. По предварительным данным, удар был нанесен управляемой авиабомбой», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Ранее об ударе по Дергачам проинформировал глава местной ГВА Вячеслав Задоренко. Он отметил, что под ударом были исключительно гражданские объекты. Минимум два дома разрушены.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, КАБ, новости Харькова, обстрел, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 20:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем по Дергачам под Харьковом ударила корректируемая авиабомба, сообщили в прокуратуре".