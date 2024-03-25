До города под Харьковом долетела КАБ: повреждены 20 частных домов (видео)

Днем по Дергачам под Харьковом ударила корректируемая авиабомба, сообщили в прокуратуре.

«25 марта около 16:15 враг нанес авиаудар по частному жилищному сектору в г. Дергачи. Повреждены более 20 частных домовладений. Острую реакцию на стресс и легкие телесные повреждения получили четыре женщины 56, 58, 66 и 68 лет. По предварительным данным, удар был нанесен управляемой авиабомбой», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Ранее об ударе по Дергачам проинформировал глава местной ГВА Вячеслав Задоренко. Он отметил, что под ударом были исключительно гражданские объекты. Минимум два дома разрушены.