До міста під Харковом долетіла КАБ: пошкоджені 20 приватних будинків (фото)
Удень по Дергачах під Харковом ударила керована авіабомба, повідомили в прокуратурі.
“25 березня близько 16:15 ворог здійснив авіаудар по приватному житловому сектору у м. Дергачі. Пошкоджено понад 20 приватних домоволодінь. Гостру реакцію на стрес та легкі тілесні ушкодження отримали чотири жінки 56, 58, 66 та 68 років. За попередніми даними, удар був завданий керованою авіабомбою”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Раніше про удар по Дергачах інформував голова місцевої МВА Вячеслав Задоренко. Він наголосив, що під ударом були виключно цивільні об’єкти. Мінімум два будинки зруйновані.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 20:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удень по Дергачах під Харковом ударила керована авіабомба, повідомили в прокуратурі".