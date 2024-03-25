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З Харкова відновили рух електричок у бік кордону: розклад

Суспільство 18:59   25.03.2024
Оксана Горун
З Харкова відновили рух електричок у бік кордону: розклад

З Харкова до Нової Козачої запустили дизель-поїзди (на час перебоїв з електрикою). Подробиці повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

“У русі залізничного транспорту є зміни. Укрзалізниця запустила дизель-потяги за маршрутом Харків-Пасажирський – Нова Козача. Загальну кількість рейсів з метою економії палива довелося скоротити”, — написав Задоренко в телеграмі.

Зараз електрички (без електрики) ходять за таким розкладом:

➡️ перший потяг відправляється з Нової Козачої о 6:07, прибуває до Дергачів о 6:54, до Харкова – о 7:28;

⬅️ потяг з Харкова відправляється о 8:10, прибуває до Дергачів о 8:44, до Нової Козачої – о 9:36;

➡️ з Нової Козачої потяг відправляється о 9:52, прибуває до Дергачів о 10:37, до Харкова – об 11:11;

⬅️ вечірній потяг з Харкова відправляється о 17:16, прибуває до Дергачів о 17:51, до Нової Козачої – о 18:45;

➡️ з Нової Козачої вечірній потяг відправляється о 19:01, прибуває до Дергачів о 19:50, до Харкова – о 20:24.

Задоренко також повідомив про ситуацію з електрикою в громаді. Там діє графік відключень.

“Згідно з затвердженим АТ “Харківобленерго” графіком, з 25 по 31 березня електроенергія у населених пунктах нашої громади вимикатиметься з 15:00 до 17:00. Однак, через нестабільність ситуації цей графік може корегуватися”, – зазначив Задоренко.

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Він закликав усіх економити світло та не включати енерговитратні прилади. За можливістю користуватися газовими приладами, а не електричними.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 18:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З Харкова до Нової Козачої запустили дизель-поїзди (на час перебоїв з електрикою). Подробиці повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко".