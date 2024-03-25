Из Харькова возобновили движение электричек в сторону границы: расписание

Из Харькова до Новой Казачьей запустили дизель-поезда (на время перебоев с электричеством). Подробности сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«В движении железнодорожного транспорта есть изменения. «Укрзалізниця» запустила дизель-поезда по маршруту Харьков-Пассажирский – Новая Казачья. Общее количество рейсов с целью экономии топлива пришлось сократить», — написал Задоренко в telegram.

Сейчас электрички (без электричества) ходят по следующему расписанию:

➡️ первый поезд отправляется из Новой Казачьей в 6:07, прибывает в Дергачи в 6:54, в Харьков – в 7:28;

⬅️ поезд из Харькова отправляется в 8:10, прибывает в Дергачи в 8:44, в Новую Казачью – в 9:36;

➡️ из Новой Казачьей поезд отправляется в 9:52, прибывает в Дергачи в 10:37, в Харьков – в 11:11;

⬅️ вечерний поезд из Харькова отправляется в 17:16, прибывает в Дергачи в 17:51, в Новую Казачью – в 18:45;

➡️ из Новой Казачьей вечерний поезд отправляется в 19:01, прибывает в Дергачи в 19:50, в Харьков – в 20:24.

Задоренко также сообщил о ситуации с электричеством в громаде. Там действует график отключений.

«Согласно утвержденному АО «Харьковоблэнерго» графику, с 25 по 31 марта электроэнергия в населенных пунктах нашей громады будет выключаться с 15:00 до 17:00. Однако из-за нестабильности ситуации этот график может корректироваться», — отметил Задоренко.

Он призвал всех экономить свет и не включать энергоемкие приборы. По возможности — пользоваться газовыми приборами, а не электрическими.