Live
  • Пн 25.03.2024
  • Харьков  +9°С
  • USD 38.91
  • EUR 42.13

Из Харькова возобновили движение электричек в сторону границы: расписание

Общество 18:59   25.03.2024
Оксана Горун
Из Харькова возобновили движение электричек в сторону границы: расписание Фото: Укрзалізниця

Из Харькова до Новой Казачьей запустили дизель-поезда (на время перебоев с электричеством). Подробности сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«В движении железнодорожного транспорта есть изменения. «Укрзалізниця» запустила дизель-поезда по маршруту Харьков-Пассажирский – Новая Казачья. Общее количество рейсов с целью экономии топлива пришлось сократить», — написал Задоренко в telegram.

Сейчас электрички (без электричества) ходят по следующему расписанию:

➡️ первый поезд отправляется из Новой Казачьей в 6:07, прибывает в Дергачи в 6:54, в Харьков – в 7:28;

⬅️ поезд из Харькова отправляется в 8:10, прибывает в Дергачи в 8:44, в Новую Казачью – в 9:36;

➡️ из Новой Казачьей поезд отправляется в 9:52, прибывает в Дергачи в 10:37, в Харьков – в 11:11;

⬅️ вечерний поезд из Харькова отправляется в 17:16, прибывает в Дергачи в 17:51, в Новую Казачью – в 18:45;

➡️ из Новой Казачьей вечерний поезд отправляется в 19:01, прибывает в Дергачи в 19:50, в Харьков – в 20:24.

Задоренко также сообщил о ситуации с электричеством в громаде. Там действует график отключений.

«Согласно утвержденному АО «Харьковоблэнерго» графику, с 25 по 31 марта электроэнергия в населенных пунктах нашей громады будет выключаться с 15:00 до 17:00. Однако из-за нестабильности ситуации этот график может корректироваться», — отметил Задоренко.

Читайте также: Восстанавливать ТЭЦ-5 под Харьковом после обстрела россиян будут не один год

Он призвал всех экономить свет и не включать энергоемкие приборы. По возможности — пользоваться газовыми приборами, а не электрическими.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Восстанавливать ТЭЦ-5 под Харьковом после обстрела россиян будут не один год
Восстанавливать ТЭЦ-5 под Харьковом после обстрела россиян будут не один год
25.03.2024, 17:48
Главные новости Харькова 25 марта: город остался без ТЭЦ-5 на годы
Главные новости Харькова 25 марта: город остался без ТЭЦ-5 на годы
25.03.2024, 19:38
Харьковчане будут без света по шесть часов: опубликован график отключений
Харьковчане будут без света по шесть часов: опубликован график отключений
24.03.2024, 17:54
В Харькове досрочно завершают отопительный сезон: тепло отключат завтра
В Харькове досрочно завершают отопительный сезон: тепло отключат завтра
25.03.2024, 14:04
Машину за 66 млн грн задекларировал специалист горсовета на Харьковщине
Машину за 66 млн грн задекларировал специалист горсовета на Харьковщине
25.03.2024, 18:43
На строительстве укрытия в гимназии Харькова подрядчик «наварил» 200 тыс. грн
На строительстве укрытия в гимназии Харькова подрядчик «наварил» 200 тыс. грн
25.03.2024, 19:56

Новости по теме:

17:03
Четверо человек пострадали от обстрела в Дергачах Харьковской области
21:22
Строят больше 10 лет: когда запустят мусороперерабатывающий завод в Дергачах
12:45
РФ ударила по окраине Дергачей – Задоренко призвал не покидать укрытия
08:30
По селу на Харьковщине ударил «ланцет», а по Дергачам — «шахед» — Синегубов
11:45
Дергачи атаковали «шахеды» — начальник ГВА Задоренко

Вы читали новость: «Из Харькова возобновили движение электричек в сторону границы: расписание»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 18:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из Харькова до Новой Казачьей запустили дизель-поезда (на время перебоев с электричеством). Подробности сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко".