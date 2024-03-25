Четверо людей постраждали від обстрілу у Дергачах на Харківщині
Зруйновані щонайменше два будинки, пошкоджені близько десятка приватних домоволодінь у Дергачах внаслідок обстрілу росіян, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.
«Росіяни завдали удар ракетою виключно по цивільним об’єктам. Внаслідок терористичного удару по нашу місту зруйновано щонайменше два будинки, пошкоджено близько десятка приватних домоволодінь. Четверо людей отримали стрес і легкі поранення, від госпіталізації відмовились», – повідомив Задоренко.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Вячеслав Задоренко, дім, Дергачі, обстріл, поранені, пострадали, росіяни, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 17:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зруйновані щонайменше два будинки, пошкоджені близько десятка приватних домоволодінь у Дергачах внаслідок обстрілу росіян, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.".