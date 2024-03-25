Четверо людей постраждали від обстрілу у Дергачах на Харківщині

Зруйновані щонайменше два будинки, пошкоджені близько десятка приватних домоволодінь у Дергачах внаслідок обстрілу росіян, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.

«Росіяни завдали удар ракетою виключно по цивільним об’єктам. Внаслідок терористичного удару по нашу місту зруйновано щонайменше два будинки, пошкоджено близько десятка приватних домоволодінь. Четверо людей отримали стрес і легкі поранення, від госпіталізації відмовились», – повідомив Задоренко.