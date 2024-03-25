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Четверо человек пострадали от обстрела в Дергачах Харьковской области

Происшествия 17:03   25.03.2024
Оксана Якушко
Четверо человек пострадали от обстрела в Дергачах Харьковской области

Разрушены по меньшей мере два дома, повреждены около десятка частных домовладений в Дергачах в результате обстрела россиян, сообщил начальник МВА Вячеслав Задоренко.

«Россияне нанесли удар ракетой исключительно по гражданским объектам. В результате террористического удара по нашему городу разрушены по меньшей мере два дома, повреждено около десятка частных домовладений. Четверо человек получили стресс и легкие ранения, от госпитализации отказались», – сообщил Задоренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 17:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разрушены по меньшей мере два дома, повреждены около десятка частных домовладений в Дергачах в результате обстрела россиян, сообщил начальник МВА Вячеслав Задоренко.".