Четверо человек пострадали от обстрела в Дергачах Харьковской области

Разрушены по меньшей мере два дома, повреждены около десятка частных домовладений в Дергачах в результате обстрела россиян, сообщил начальник МВА Вячеслав Задоренко.

«Россияне нанесли удар ракетой исключительно по гражданским объектам. В результате террористического удара по нашему городу разрушены по меньшей мере два дома, повреждено около десятка частных домовладений. Четверо человек получили стресс и легкие ранения, от госпитализации отказались», – сообщил Задоренко.