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Головні новини Харкова 26 березня: місто атакували “шахеди”

Події 01:23   26.03.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 26 березня: місто атакували “шахеди”

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

01:23

Ще три вибухи пролунали в Харкові

О 01:06, 01:17 та 01:22 у Харкові знову пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляють про успішну роботу ППО. Офіційної інформації наразі немає.

01:02

Загроза атаки “шахедів” у Харкові зберігається – ПС ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ о 00:56 попередили, що загроза атаки ворожих безпілотників на Харків є актуальною.

00:58

У Харкові пролунала серія вибухів: місто атакують “шахеди”

Починаючи із 00:37 у Харкові лунають вибухи.

“Окупанти завдають ударів безпілотниками”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про те, що в місті було чутно вибух, написав мер Ігор Терехов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що загроза для міста зберігається.

Повітряну тривогу оголосили о 00:04. О 00:23 ЗС ЗСУ  уточнили: безпілотники рухаються в бік Харкова.

Читайте також:  Головні новини Харкова 25.03: кінець опалення, руйнування ТЕЦ-5, удар КАБ

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 01:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".