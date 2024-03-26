Головні новини Харкова 26 березня: місто атакували “шахеди”
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
01:23
Ще три вибухи пролунали в Харкові
О 01:06, 01:17 та 01:22 у Харкові знову пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляють про успішну роботу ППО. Офіційної інформації наразі немає.
01:02
Загроза атаки “шахедів” у Харкові зберігається – ПС ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ о 00:56 попередили, що загроза атаки ворожих безпілотників на Харків є актуальною.
00:58
У Харкові пролунала серія вибухів: місто атакують “шахеди”
Починаючи із 00:37 у Харкові лунають вибухи.
“Окупанти завдають ударів безпілотниками”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Про те, що в місті було чутно вибух, написав мер Ігор Терехов.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що загроза для міста зберігається.
Повітряну тривогу оголосили о 00:04. О 00:23 ЗС ЗСУ уточнили: безпілотники рухаються в бік Харкова.
Читайте також: Головні новини Харкова 25.03: кінець опалення, руйнування ТЕЦ-5, удар КАБ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, Мельник, новини Харкова, сінєгубов, терехов, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 26 березня: місто атакували “шахеди”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 01:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".