Головні новини Харкова 25 березня: смертельна пожежа, метро працює
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
7:43
Метро в Харкові відкрилося для перевезення пасажирів після триденного простою
Про це вранці повідомили журналістам працівники підземки. За їхніми словами, інтервал складатиме 20 хвилин.
Офіційної інформації про графік роботи метро та інтервали, а також чи запустили сьогодні тролейбуси та трамваї – поки що немає.
7:21
Дві людини загинули на пожежі у дванадцятиповерхівці на Олексіївці в Харкові
Інформація про загоряння надійшла о 20:32 24 березня, повідомляють в облуправлінні ДСНС.
Вогонь охопив речі та меблі у квартирі на першому поверсі на площі близько 30 квадратних метрів. Осередок займання був на кухні, де пожежники знайшли тіло загиблої 78-річної жінки. Утворилося сильне задимлення сходової клітки. Між п’ятим та шостим поверхами рятувальники виявили тіло ще одного загиблого, чоловіка 2004 року народження.
За допомогою пожежної драбини надзвичайники врятували з вікна другого поверху 31-річну жінку з 2-річною дитиною. Ще десятьох людей евакуювали.
Пожежу загасили о 22:04. Її причина встановлюється.
6:57
Ніч у Харкові та області пройшла без повітряних тривог
Також відносно спокійною була ситуація і в інших регіонах. Командування Повітряних сил ЗСУ лише повідомляло про ворожі дрони на Миколаївщині та ракетну небезпеку в Запорізькій області.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генштаб, електроенергія, новини, ночь, обстріли, світло, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 25 березня: смертельна пожежа, метро працює»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 07:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".