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Головні новини Харкова 25 березня: смертельна пожежа, метро працює

Суспільство 07:43   25.03.2024
Олена Нагорна
Головні новини Харкова 25 березня: смертельна пожежа, метро працює Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

7:43

Метро в Харкові відкрилося для перевезення пасажирів після триденного простою

Про це вранці повідомили журналістам працівники підземки. За їхніми словами, інтервал складатиме 20 хвилин.

Офіційної інформації про графік роботи метро та інтервали, а також чи запустили сьогодні тролейбуси та трамваї – поки що немає.

7:21

Дві людини загинули на пожежі у дванадцятиповерхівці на Олексіївці в Харкові

Інформація про загоряння надійшла о 20:32 24 березня, повідомляють в облуправлінні ДСНС.

Вогонь охопив речі та меблі у квартирі на першому поверсі на площі близько 30 квадратних метрів. Осередок займання був на кухні, де пожежники знайшли тіло загиблої 78-річної жінки. Утворилося сильне задимлення сходової клітки. Між п’ятим та шостим поверхами рятувальники виявили тіло ще одного загиблого, чоловіка 2004 року народження.

За допомогою пожежної драбини надзвичайники врятували з вікна другого поверху 31-річну жінку з 2-річною дитиною. Ще десятьох людей евакуювали.

Пожежу загасили о 22:04. Її причина встановлюється.

6:57

Ніч у Харкові та області пройшла без повітряних тривог

Також відносно спокійною була ситуація і в інших регіонах. Командування Повітряних сил ЗСУ лише повідомляло про ворожі дрони на Миколаївщині та ракетну небезпеку в Запорізькій області.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 07:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".