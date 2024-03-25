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Авіація РФ увечері напередодні засипала КАБами прикордоння Харківщини

Події 08:14   25.03.2024
Олена Нагорна
Авіація РФ увечері напередодні засипала КАБами прикордоння Харківщини

Під ударами окупантів увечері 24 березня були село Курилівка Куп’янського району, селище Золочів Богодухівського району та селище Козача Лопань Харківського району.

Як повідомляє голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, по Курилівці ворог гатив (з якого озброєння – не уточнюється) з 18:00 до 19:00 – пошкоджені приватні будинки.

Близько 21:20 окупанти завдали авіаудару керованими бомбами по околиці селища Золочів. Там були пошкоджені п’ять приватних будинків, електромережі, загорівся сухостій.

На Козачу Лопань близько 21:15 військові РФ скинули до п’яти керованих авіабомб. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Також горів очерет.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 08:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ударами окупантів увечері 24 березня були село Курилівка Куп’янського району, селище Золочів Богодухівського району та селище Козача Лопань Харківського району".