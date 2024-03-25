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Генштаб: ворог відновив штурми на Харківщині – атакував біля Синьківки

Події 07:54   25.03.2024
Олена Нагорна
Генштаб: ворог відновив штурми на Харківщині – атакував біля Синьківки

Одну атаку військових РФ відбили за добу на Харківщині – поблизу села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Авіаційних ударів зазнали Золочів, Козача Лопань та Стариця. Також низка населених пунктів Харківщини була під артилерійським та мінометним вогнем.

Читайте також: Окупанти на Харківщині не атакували, але били з артилерії – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 07:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну атаку військових РФ відбили за добу на Харківщині – поблизу села Синьківка".