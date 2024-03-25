Генштаб: ворог відновив штурми на Харківщині – атакував біля Синьківки
Одну атаку військових РФ відбили за добу на Харківщині – поблизу села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Авіаційних ударів зазнали Золочів, Козача Лопань та Стариця. Також низка населених пунктів Харківщини була під артилерійським та мінометним вогнем.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, обстріли, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 07:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну атаку військових РФ відбили за добу на Харківщині – поблизу села Синьківка".