Генштаб: ворог відновив штурми на Харківщині – атакував біля Синьківки

Одну атаку військових РФ відбили за добу на Харківщині – поблизу села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Авіаційних ударів зазнали Золочів, Козача Лопань та Стариця. Також низка населених пунктів Харківщини була під артилерійським та мінометним вогнем.