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Генштаб: военные РФ возобновили штурмы на Харьковщине — атаковали у Синьковки

Происшествия 07:54   25.03.2024
Елена Нагорная
Генштаб: военные РФ возобновили штурмы на Харьковщине — атаковали у Синьковки

Одну атаку военных РФ отбили за сутки на Харьковщине — вблизи села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Авиационным ударам подверглись Золочев, Казачья Лопань и Старица. Также ряд населенных пунктов Харьковщины был под артиллерийским и минометным огнем.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 07:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одну атаку военных РФ отбили за сутки на Харьковщине — вблизи села Синьковка".