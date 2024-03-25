Генштаб: военные РФ возобновили штурмы на Харьковщине — атаковали у Синьковки

Одну атаку военных РФ отбили за сутки на Харьковщине — вблизи села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Авиационным ударам подверглись Золочев, Казачья Лопань и Старица. Также ряд населенных пунктов Харьковщины был под артиллерийским и минометным огнем.