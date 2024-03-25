Генштаб: военные РФ возобновили штурмы на Харьковщине — атаковали у Синьковки
Одну атаку военных РФ отбили за сутки на Харьковщине — вблизи села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Авиационным ударам подверглись Золочев, Казачья Лопань и Старица. Также ряд населенных пунктов Харьковщины был под артиллерийским и минометным огнем.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, обстрелы, синьковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 07:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одну атаку военных РФ отбили за сутки на Харьковщине — вблизи села Синьковка".