Оккупанты на Харьковщине не атаковали, но били из артиллерии — Генштаб

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских штурмовых действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелечья, Синьковка, Ивановка и Берестовое.