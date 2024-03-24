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Сутки на Харьковщине вновь прошли без штурмов, но с авиаударами — Генштаб

Происшествия 07:34   24.03.2024
Елена Нагорная
Сутки на Харьковщине вновь прошли без штурмов, но с авиаударами — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских штурмовых действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Авиаударам подверглись Землянки, Потихоново, Бологовка и Кисловка. Также ряд населенных пунктов Харьковщины был под артиллерийскими минометным огнем.

Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа «Shahed» и крылатые ракеты различных типов. Данные об этой атаке уточняются.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 07:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без вражеских штурмовых действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".