Сутки на Харьковщине вновь прошли без штурмов, но с авиаударами — Генштаб

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских штурмовых действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Авиаударам подверглись Землянки, Потихоново, Бологовка и Кисловка. Также ряд населенных пунктов Харьковщины был под артиллерийскими минометным огнем.

Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа «Shahed» и крылатые ракеты различных типов. Данные об этой атаке уточняются.