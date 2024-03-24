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Доба на Харківщині знову минула без штурмів, але з авіаударами – Генштаб

Події 07:34   24.03.2024
Олена Нагорна
Доба на Харківщині знову минула без штурмів, але з авіаударами – Генштаб

Доба на Харківщині минула без ворожих штурмових дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Авіаударів зазнали Землянки, Потихонове, Бологівка та Кислівка. Також низка населених пунктів Харківщини була під артилерійським вогнем.

Вночі окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed” та крилаті ракети різних типів. Дані щодо цієї атаки уточнюються.

Читайте також: Ворог не вів штурмів на Харківщині, але бив з авіації – Генштаб ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 07:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині минула без ворожих штурмових дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00".