Live
  • Нд 24.03.2024
  • Харків  +10°С
  • USD 38.92
  • EUR 42.47

Окупанти на Харківщині не атакували, але били з артилерії – Генштаб

Події 19:11   24.03.2024
Олена Нагорна
Окупанти на Харківщині не атакували, але били з артилерії – Генштаб

Доба на Харківщині минула без ворожих штурмових дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча, Синьківка, Іванівка та Берестове.

Читайте також: Доба на Харківщині знову минула без штурмів, але з авіаударами – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Погодинні графіки увімкнення світла ввели для 200 тисяч абонентів Харкова
Погодинні графіки увімкнення світла ввели для 200 тисяч абонентів Харкова
24.03.2024, 11:10
Головні новини Харкова 24.03: відомо, за яким графіком вимикатимуть світло
Головні новини Харкова 24.03: відомо, за яким графіком вимикатимуть світло
24.03.2024, 19:14
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
22.03.2024, 07:12
По Харкову ввечері «прилетіла» ракета Х-35: наслідки (фото)
По Харкову ввечері «прилетіла» ракета Х-35: наслідки (фото)
23.03.2024, 20:35
До 200 тис. харків’ян усе ще без світла, будуть графіки відключень – Синєгубов
До 200 тис. харків’ян усе ще без світла, будуть графіки відключень – Синєгубов
24.03.2024, 08:58
Харків’яни будуть без світла по шість годин: опубліковано графік відключень
Харків’яни будуть без світла по шість годин: опубліковано графік відключень
24.03.2024, 17:54

Новини за темою:

20:05
Три ворожі штурми, обстріли, авіаудари: зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині
19:11
Без штурмів, але з обстрілами та авіаударами – Генштаб про добу на Харківщині
07:34
Генштаб: ворог продовжує спроби покращити тактичне положення на Харківщині
14:59
С-300 і «шахеди»: у першій половині березня РФ обстрілювала Харківщину щодня
19:36
Без штурмів, але з авіаударами минула доба на Харківщині – Генштаб

Ви читали новину: «Окупанти на Харківщині не атакували, але били з артилерії – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 19:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині минула без ворожих штурмових дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".