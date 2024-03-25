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Авиация РФ вечером накануне засыпала КАБами приграничье Харьковщины

Происшествия 08:14   25.03.2024
Елена Нагорная
Авиация РФ вечером накануне засыпала КАБами приграничье Харьковщины Фото: zn.ua

Под ударами оккупантов вечером 24 марта были село Куриловка Купянского района, поселок Золочев Богодуховского района и поселок Казачья Лопань Харьковского района.

Как сообщает глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, по Куриловке враг бил (из какого вооружения — не уточняется) с 18:00 до 19:00 — повреждены частные дома.

Около 21:20 оккупанты нанесли авиаудар корректируемыми бомбами по окраине поселка Золочев. Там были повреждены пять частных домов, электросети, загорелся сухостой.

На Казачью Лопань около 21:15 военные РФ сбросили до пяти корректируемых авиабомб. Повреждения получила гражданская инфраструктура. Также горел камыш.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 08:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под ударами оккупантов вечером 24 марта были село Куриловка Купянского района, поселок Золочев Богодуховского района и поселок Казачья Лопань Харьковского района.".