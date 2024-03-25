Авиация РФ вечером накануне засыпала КАБами приграничье Харьковщины

Под ударами оккупантов вечером 24 марта были село Куриловка Купянского района, поселок Золочев Богодуховского района и поселок Казачья Лопань Харьковского района.

Как сообщает глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, по Куриловке враг бил (из какого вооружения — не уточняется) с 18:00 до 19:00 — повреждены частные дома.

Около 21:20 оккупанты нанесли авиаудар корректируемыми бомбами по окраине поселка Золочев. Там были повреждены пять частных домов, электросети, загорелся сухостой.

На Казачью Лопань около 21:15 военные РФ сбросили до пяти корректируемых авиабомб. Повреждения получила гражданская инфраструктура. Также горел камыш.