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65-річний чоловік загинув внаслідок обстрілу Вовчанська – Синєгубов

Події 14:53   25.03.2024
Вікторія Яковенко
65-річний чоловік загинув внаслідок обстрілу Вовчанська – Синєгубов

Армія РФ вдарила по місту Вовчанськ на Харківщині близько 13:00, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок обстрілу загинув 65-річний чоловік. На місці працюють правоохоронці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 14:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдарила по місту Вовчанськ на Харківщині близько 13:00, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".