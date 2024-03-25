65-річний чоловік загинув внаслідок обстрілу Вовчанська – Синєгубов
Армія РФ вдарила по місту Вовчанськ на Харківщині близько 13:00, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, внаслідок обстрілу загинув 65-річний чоловік. На місці працюють правоохоронці.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, обстріл, погиб, рф, сінєгубов, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 14:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдарила по місту Вовчанськ на Харківщині близько 13:00, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".