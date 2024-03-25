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65-летний мужчина погиб в результате обстрела Волчанска – Синегубов

Происшествия 14:53   25.03.2024
Виктория Яковенко
65-летний мужчина погиб в результате обстрела Волчанска – Синегубов Фото: Олег Синегубов

Армия РФ ударила по городу Волчанск на Харьковщине около 13:00, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в результате обстрела погиб 65-летний мужчина. На месте работают правоохранители.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 14:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила по городу Волчанск на Харьковщине около 13:00, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".