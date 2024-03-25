65-летний мужчина погиб в результате обстрела Волчанска – Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Армия РФ ударила по городу Волчанск на Харьковщине около 13:00, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, в результате обстрела погиб 65-летний мужчина. На месте работают правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, обстрел, погиб, рф, синегубов, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 14:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила по городу Волчанск на Харьковщине около 13:00, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".