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У полі на Харківщині підірвався трактор: механізатор отримав поранення (фото)

Події 12:24   25.03.2024
Вікторія Яковенко
У полі на Харківщині підірвався трактор: механізатор отримав поранення (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

25 березня у полі поблизу села Пришиб Ізюмського району тракторист наїхав на протитанкову міну ТМ-62П.

«Внаслідок детонації вибухівки трактор повністю знищено, а механізатор отримав поранення», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 12:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 березня у полі поблизу села Пришиб Ізюмського району тракторист наїхав на протитанкову міну ТМ-62П.".