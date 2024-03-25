У полі на Харківщині підірвався трактор: механізатор отримав поранення (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
25 березня у полі поблизу села Пришиб Ізюмського району тракторист наїхав на протитанкову міну ТМ-62П.
«Внаслідок детонації вибухівки трактор повністю знищено, а механізатор отримав поранення», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, міна, подрыв, поле, трактор, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 12:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 березня у полі поблизу села Пришиб Ізюмського району тракторист наїхав на протитанкову міну ТМ-62П.".