В поле на Харьковщине подорвался трактор: механизатор получил ранение (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
25 марта в поле вблизи села Пришиб Изюмского района тракторист наехал на противотанковую мину ТМ-62П.
«В результате детонации взрывчатки трактор полностью уничтожен, а механизатор получил ранения», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, мина, подрыв, поле, трактор, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 12:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 марта в поле вблизи села Пришиб Изюмского района тракторист наехал на противотанковую мину ТМ-62П.".