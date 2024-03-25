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В поле на Харьковщине подорвался трактор: механизатор получил ранение (фото)

Происшествия 12:24   25.03.2024
Виктория Яковенко
В поле на Харьковщине подорвался трактор: механизатор получил ранение (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

25 марта в поле вблизи села Пришиб Изюмского района тракторист наехал на противотанковую мину ТМ-62П.

«В результате детонации взрывчатки трактор полностью уничтожен, а механизатор получил ранения», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 12:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 марта в поле вблизи села Пришиб Изюмского района тракторист наехал на противотанковую мину ТМ-62П.".