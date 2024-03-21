Второй трактор за два дня подорвался у одного и того же села на Харьковщине

Очередное ЧП случилось около 15:45 дня 20 марта неподалеку села Федоровка в Изюмском районе области.

«Предварительно установлено, что тракторист на поле наехал на неизвестный предмет. В результате взрыва никто не пострадал», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным спасателей, пострадавший в этой ситуации все же был.

«В 15:55 стало известно об очередном случае подрыва сельскохозяйственной техники на взрывоопасном устройстве. Событие произошло в поле вблизи с. Федоровка Барвенковской громады. Подорвался трактор. Пострадал механизатор», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Что характерно, это уже второй подрыв сельхозтехники за два дня в районе этого села. Об аналогичном ЧП, которое случилось на поле между селами Федоровка и Надеждовка, сообщали 19 марта. Тогда механизатор получил ранение и оказался в больнице.