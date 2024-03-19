На Харьковщине трактор подорвался на мине: есть травмированный

В Изюмском районе во время проведения весенне-полевых работ на мине подорвался трактор местной агрофирмы.

«ЧП произошло в Барвенковской громаде на поле между селами Федоровка и Надеждовка. В результате подрыва техники на мине, механизатор получил травмы», — сообщили в ХОВА.