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На Харьковщине трактор подорвался на мине: есть травмированный

Происшествия 14:25   19.03.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине трактор подорвался на мине: есть травмированный

В Изюмском районе во время проведения весенне-полевых работ на мине подорвался трактор местной агрофирмы.

«ЧП произошло в Барвенковской громаде на поле между селами Федоровка и Надеждовка. В результате подрыва техники на мине, механизатор получил травмы», — сообщили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 14:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе во время проведения весенне-полевых работ на мине подорвался трактор местной агрофирмы.".