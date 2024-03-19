На Харьковщине трактор подорвался на мине: есть травмированный
В Изюмском районе во время проведения весенне-полевых работ на мине подорвался трактор местной агрофирмы.
«ЧП произошло в Барвенковской громаде на поле между селами Федоровка и Надеждовка. В результате подрыва техники на мине, механизатор получил травмы», — сообщили в ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: мина, подрыв, травмированный, трактор, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 14:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе во время проведения весенне-полевых работ на мине подорвался трактор местной агрофирмы.".