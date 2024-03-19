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На Харківщині трактор підірвався на міні: є травмований

Події 14:25   19.03.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині трактор підірвався на міні: є травмований

В Ізюмському районі під час проведення весняно-польових робіт на міні підірвався трактор місцевої агрофірми.

«Надзвичайна подія відбулася в Барвінківській громаді на полі між селами Федорівка та Надеждівка. Внаслідок підриву техніки на міні, механізатор отримав травми», – повідомили у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 14:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі під час проведення весняно-польових робіт на міні підірвався трактор місцевої агрофірми.".