На Харківщині трактор підірвався на міні: є травмований

В Ізюмському районі під час проведення весняно-польових робіт на міні підірвався трактор місцевої агрофірми.

«Надзвичайна подія відбулася в Барвінківській громаді на полі між селами Федорівка та Надеждівка. Внаслідок підриву техніки на міні, механізатор отримав травми», – повідомили у ХОВА.