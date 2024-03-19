На Харківщині трактор підірвався на міні: є травмований
В Ізюмському районі під час проведення весняно-польових робіт на міні підірвався трактор місцевої агрофірми.
«Надзвичайна подія відбулася в Барвінківській громаді на полі між селами Федорівка та Надеждівка. Внаслідок підриву техніки на міні, механізатор отримав травми», – повідомили у ХОВА.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: міна, подрыв, травмированный, трактор, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 14:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі під час проведення весняно-польових робіт на міні підірвався трактор місцевої агрофірми.".