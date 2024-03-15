Підрив на Харківщині: загинув газівник, нещодавно його дружина втратила матір
Внаслідок підриву на ворожій міні в Харківській області загинув слюсар Куп’янської дільниці Максим Мармазов.
Про це повідомили в Харківській філії «Газмережі». За їхніми даними, Мармазов працював у газорозподільній галузі 15 років. Його дружина Наталя була колегою чоловіка – працювала старшою операторкою сектору обліку газу Куп’янського управління.
«Попри масовані обстріли росіянами Куп’янщини, подружжя Мармазових робило все від себе залежне аби у громаді були газ та тепло. Максим Мармазов помер по дорозі у лікарню, отримавши поранення не сумісне із життям, у віці лише 44 роки. Тринадцятирічний син Максима залишився без батька», – йдеться у повідомленні.
Для дружини загиблого – це друга трагедія за останній час. Тиждень внаслідок ворожих обстрілів загинула мати Наталії.
«Максим Мармазов завжди залишиться у пам’яті як висококласний професіонал, справжній друг і колега, який за будь-яких умов готовий простягнути руку і допомогти», – додали комунальники.
Нагадаємо, у ГУ ДСНС у Харківській області повідомляли, що 14 березня у Куп’янську на невідомому вибухонебезпечному предметі на смерть підірвався місцевий житель. НП сталася, коли чоловік працював на своєму городі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що, за попередніми даними, причиною смерті мешканця Куп’янська стала російська міна «пелюстка».
- Категорії: Події, Харків; Теги: газовщик, Газсети, жена, міна, погиб, подорвался, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 11:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок підриву на ворожій міні в Харківській області загинув слюсар Куп’янської дільниці Максим Мармазов.".