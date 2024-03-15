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Натрапив на городі на “подарок освободителей”: на Харківщині загинув чоловік

Події 09:00   15.03.2024
Оксана Горун
Натрапив на городі на “подарок освободителей”: на Харківщині загинув чоловік

У Куп’янську на Харківщині на невідомому вибухонебезпечному предметі 14 березня на смерть підірвався місцевий житель.

“Залишений росіянами вибуховий пристрій вбив чоловіка, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. – 14 березня стався черговий нещасний випадок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі у м. Куп’янськ. На нього натрапив 44-річний чоловік, пораючись на своєму городі. На жаль, тяжко поранений чоловік помер дорогою до лікарні”.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що, за попередніми даними, причиною смерті мешканця Куп’янська стала російська міна “пелюстка”.

Читайте також: Вибухи чули у Харкові: Синєгубов повідомив, куди били С-300 та “шахед”

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 09:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську на Харківщині на невідомому вибухонебезпечному предметі 14 березня на смерть підірвався місцевий житель".