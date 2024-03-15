Натрапив на городі на “подарок освободителей”: на Харківщині загинув чоловік
У Куп’янську на Харківщині на невідомому вибухонебезпечному предметі 14 березня на смерть підірвався місцевий житель.
“Залишений росіянами вибуховий пристрій вбив чоловіка, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. – 14 березня стався черговий нещасний випадок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі у м. Куп’янськ. На нього натрапив 44-річний чоловік, пораючись на своєму городі. На жаль, тяжко поранений чоловік помер дорогою до лікарні”.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що, за попередніми даними, причиною смерті мешканця Куп’янська стала російська міна “пелюстка”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, куп'янск, міна, погиб, подорвался, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 09:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську на Харківщині на невідомому вибухонебезпечному предметі 14 березня на смерть підірвався місцевий житель".