Наткнулся на огороде на «подарок освободителей»: на Харьковщине погиб мужчина
В Купянске на Харьковщине на неизвестном взрывоопасном предмете 14 марта насмерть подорвался местный житель.
«Оставленное россиянами взрывное устройство убило мужчину, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — 14 марта произошел очередной несчастный случай взрыва на неизвестном взрывоопасном предмете в г. Купянск. На него наткнулся 44-летний мужчина, работая на своем огороде. К сожалению, тяжело раненный мужчина умер по дороге в больницу».
Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что, по предварительным данным, причиной смерти жителя Купянска стала российская мина «лепесток».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, купянск, мина, погиб, подорвался, синєгубов, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 09:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске на Харьковщине на неизвестном взрывоопасном предмете 14 марта насмерть подорвался местный житель".