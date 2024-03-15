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Наткнулся на огороде на «подарок освободителей»: на Харьковщине погиб мужчина

Происшествия 09:00   15.03.2024
Оксана Горун
Наткнулся на огороде на «подарок освободителей»: на Харьковщине погиб мужчина

В Купянске на Харьковщине на неизвестном взрывоопасном предмете 14 марта насмерть подорвался местный житель.

«Оставленное россиянами взрывное устройство убило мужчину, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — 14 марта произошел очередной несчастный случай взрыва на неизвестном взрывоопасном предмете в г. Купянск. На него наткнулся 44-летний мужчина, работая на своем огороде. К сожалению, тяжело раненный мужчина умер по дороге в больницу».

Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что, по предварительным данным, причиной смерти жителя Купянска стала российская мина «лепесток».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 09:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске на Харьковщине на неизвестном взрывоопасном предмете 14 марта насмерть подорвался местный житель".