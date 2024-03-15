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Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда били С-300 и «шахед»

Происшествия 08:43   15.03.2024
Оксана Горун
Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда били С-300 и «шахед» Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 15 марта проинформировал о последствиях российских обстрелов за сутки. 

По его данным, под ударами артиллерии было около 15 населенных пунктов. Авиаудары пришлись по Липцам, Борщевой и Вильче.

Ночью российский беспилотник ударил по приграничью.

«Сегодня, в 2:14, в с. Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела БПЛА «Шахед» горела крыша дома, гараж. Без пострадавших», — сообщил Синегубов.

Вечером 14 марта «прилет» был в селе Константиновка Чугуевского района. Он пришелся по открытой территории, обошлось без пострадавших. Этот взрыв слышали в Харькове, жителей региона предупреждали о пусках российских ракет.

«14:41 с. Коротич Харьковского района. Враг нанес удар по одному из учреждений. Повреждены гаражные боксы и два транспортных средства. Без пострадавших», — проинформировал начальник ХОВА еще об одном ударе С-300, который был слышен в Харькове.

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Также удары в течение суток пришлись по Волчанску, Липцам. Слобожанскому и Лозовой. В Слобожанском ранение получила 50-летняя женщина.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 08:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 15 марта проинформировал о последствиях российских обстрелов за сутки".