Вибухи чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди били С-300 і прилетів “шахед”
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 15 березня поінформував про наслідки російських обстрілів за добу.
Під ударами артилерії було близько 15 населених пунктів. Авіаудари припали по Липцях, Борщовій і Вільчі.
Вночі російський безпілотник ударив по прикордонню.
“Сьогодні, о 2:14, у с. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу БПЛА “Шахед” горів дах будинку, гараж. Без постраждалих”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Увечері 14 березня “приліт” був у селі Костянтинівка Чугуївського району. Він припав на відкриту територію, обійшлося без постраждалих. Цей вибух чули в Харкові, мешканців регіону попереджали про пуски російських ракет.
“14:41 с. Коротич Харківського району. Ворог завдав удару по одній з установ. Пошкоджені гаражні бокси та два транспортних засоби. Без постраждалих”, — поінформував начальник ХОВА ще про один удар С-300, який був чутний у Харкові.
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Також удари протягом доби припали по Вовчанську, Липцях, Слобожанському та Лозовій. У Слобожанському поранення дістала 50-річна жінка.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 08:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 15 березня поінформував про наслідки російських обстрілів за добу".