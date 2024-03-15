Подрыв на Харьковщине: погиб газовщик, неделю назад его жена потеряла мать

В результате подрыва на вражеской мине в Харьковской области погиб слесарь Купянского участка Максим Мармазов.

Об этом сообщили в Харьковском филиале «Газсети». По их данным, Мармазов работал в газораспределительной отрасли 15 лет. Его жена Наталья была коллегой мужа — работала старшим оператором сектора учета газа Купянского управления.

«Несмотря на массированные обстрелы россиянами Купянщины, супруги Мармазовы делали все от себя зависящее, чтобы в громаде были газ и тепло. Максим Мармазов погиб по дороге в больницу, получив ранение не совместимое с жизнью, в возрасте всего 44 года. Тринадцатилетний сын Максима остался без отца», – говорится в сообщении.

Для жены погибшего – это вторая трагедия за последнее время. Неделю назад в результате вражеских обстрелов погибла мать Натальи.

«Максим Мармазов всегда останется в памяти как высококлассный профессионал, настоящий друг и коллега, который при любых условиях готов протянуть руку и помочь», — добавили коммунальщики.

Напомним, в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщали, что 14 марта в Купянске на неизвестном взрывоопасном предмете насмерть подорвался местный житель. ЧП произошло, когда мужчина работал на своем огороде. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что, по предварительным данным, причиной смерти жителя Купянска стала российская мина «лепесток».