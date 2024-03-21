Главные новости Харькова 21.03: на месте «прилета» работает ГСЧС, авиаудары
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:04
В Харькове продолжают ликвидировать последствия вчерашнего «прилета» на Холодной горе
«Продолжается ликвидация масштабной чрезвычайной ситуации, которую вызвали оккупанты своим ракетным ударом около 13:00 в Харькове, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — В 17:44 локализовали пожар на площади 10 тыс. кв. м. Спасатели продолжают работать на месте происшествия».
Напомним, пять человек все еще считаются пропавшими без вести после этого ракетного удара.
07:34
Россияне прекратили штурмы под Купянском, но били авиабомбами по приграничью — Генштаб
«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщил в утренней сводке 21 марта Генштаб ВСУ.
Авиаудары пришлись по Александровке, Казачьей Лопани и Ветеринарному.
07:17
Затяжная тревога в Харькове и ракетная атака на столицу
Воздушная тревога ночью затянулась с 02:58 по 06:11. Причиной стала активность российской стратегической авиации. В 00:53 Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете девяти бортов Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ.
В 02:58 — о вероятных пусках крылатых ракет. Первыми регионами, в которых объявили тревогу, стали Харьковская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская области.
Однако на сей раз целью российских ракет была столица Украины. Около пяти утра мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице слышны взрывы и работает ПВО. Затем методично информировал о падении обломков в различных районах столицы. По состоянию на 06:23 утра 21 марта Кличко сообщил о десяти пострадавших. А Киевская городская военная администрация — о сбитии над Киевом и областью порядка 30 вражеских ракет.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 08:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".