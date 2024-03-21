Воздушные тревоги в Харькове участились: мэр рассказал, как реагируют жители
В Харькове в последние недели количество воздушных тревог резко возросло. В мэрии работают над тем, чтобы их дифференцировать.
«Что касается пренебрежения воздушными тревогами, то действительно есть случаи, когда люди, к сожалению, пренебрегают воздушными тревогами. Но мы прекрасно понимаем, что количество воздушных тревог увеличилось. И сегодня мы работаем над тем, чтобы создать систему дифференцированных воздушных тревог. И мы создадим обязательно такую систему, чтобы люди понимали, когда летят ракеты на Харьков, тогда будет тревога», — сказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов
При этом он подчеркнул, что и в таких обстоятельствах Харьков продолжает работать: не останавливаются производства, работают коммунальные предприятия и общественный транспорт.
Читайте также: Терехов объявил на завтра в Харькове день траура
«Я очень благодарен всем нашим предпринимателям, производителям, которые, несмотря на постоянную воздушную тревогу, несмотря на обстрелы и ужасы войны, работают», — отметил Терехов.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, терехов, тревога;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Воздушные тревоги в Харькове участились: мэр рассказал, как реагируют жители»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 09:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в последние недели количество воздушных тревог резко возросло. В мэрии работают над тем, чтобы их дифференцировать".