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Воздушные тревоги в Харькове участились: мэр рассказал, как реагируют жители

Общество 09:52   21.03.2024
Оксана Горун
Воздушные тревоги в Харькове участились: мэр рассказал, как реагируют жители

В Харькове в последние недели количество воздушных тревог резко возросло. В мэрии работают над тем, чтобы их дифференцировать.

«Что касается пренебрежения воздушными тревогами, то действительно есть случаи, когда люди, к сожалению, пренебрегают воздушными тревогами. Но мы прекрасно понимаем, что количество воздушных тревог увеличилось. И сегодня мы работаем над тем, чтобы создать систему дифференцированных воздушных тревог. И мы создадим обязательно такую систему, чтобы люди понимали, когда летят ракеты на Харьков, тогда будет тревога», — сказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов

При этом он подчеркнул, что и в таких обстоятельствах Харьков продолжает работать: не останавливаются производства, работают коммунальные предприятия и общественный транспорт.

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«Я очень благодарен всем нашим предпринимателям, производителям, которые, несмотря на постоянную воздушную тревогу, несмотря на обстрелы и ужасы войны, работают», — отметил Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 09:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в последние недели количество воздушных тревог резко возросло. В мэрии работают над тем, чтобы их дифференцировать".