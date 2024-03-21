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Терехов объявил на завтра в Харькове день траура

Происшествия 09:35   21.03.2024
Оксана Горун
Терехов объявил на завтра в Харькове день траура скриншот

Завтра, 22 марта, в Харькове будет день траура, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Завтра в Харькове будет объявлен день траура по погибшим. К сожалению, мы имеем в настоящее время пять погибших. Семь человек сейчас находятся в больнице, поисковые работы продолжаются. Продолжались всю ночь. Сейчас тоже продолжаются поисковые работы», — сказал Терехов, находясь на месте вчерашнего «прилета».

Ранее мэр сообщал, что пять человек пропали без вести после удара российской ракеты по Харькову.

Он также проинформировал о состоянии пострадавших.

«Есть ожоги, есть ранения, но врачи оценивают состояние как средней тяжести», — отметил мэр.

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Пресс-служба Харьковского горсовета уточнила: в знак скорби по погибшим на домах и зданиях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в пятницу приспустят государственные флаги, также на них будут черные ленты.

«Будет запрещена развлекательная музыка на рынках, в торговых заведениях, объектах общепита и т.д.», — отметили в мэрии.

Напомним, около 13 часов 20 марта военные РФ нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, по данным полиции, противокорабельной ракетой Х-35. Попали по зданию, где находятся производственные и офисные помещения. Возник масштабный пожар, который был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время известно о пяти погибших и девяти пострадавших. Среди погибших предварительно — две женщины и трое мужчин, их личности будут устанавливать с помощью ДНК-экспертиз.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 09:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 22 марта, в Харькове будет день траура, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона".