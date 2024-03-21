В Харькове спасатели еще работают на месте вчерашнего «прилета»: данные ГСЧС
Утром 21 марта продолжается ликвидация последствий удара российской ракеты Х-35 в Харькове.
«Продолжается ликвидация масштабной чрезвычайной ситуации, которую вызвали оккупанты своим ракетным ударом около 13:00 в Харькове. Ракета попала в производственное здание гражданского предприятия. В результате этой террористической атаки погибли пять человек, девять пострадали, одно удалось спасти. В 17:44 локализовали пожар на площади 10 тыс. кв.м. Спасатели продолжают работать на месте происшествия», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Масштабный пожар на Грековской в Харькове, возникший не из-за прилета, потушили 20 марта в 16:47.
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Помимо пожара на Холодной горе в Харькове, из-за российских обстрелов на Харьковщине возникли еще два: утром 20 марта — в селе Подолы Купянского района. Горел дом и хозпостройка. И в 14:43 — в районе села Куриловка, там загорелись 2 гектара травы на открытой территории. Огонь потушили в 16:20.
Напомним, около 13 часов 20 марта военные РФ нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, по данным полиции, противокорабельной ракетой Х-35. Попали по зданию, где находятся производственные и офисные помещения. Возник масштабный пожар, который был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время известно о пяти погибших и девяти пострадавших. Среди погибших предварительно — две женщины и трое мужчин, их личности будут устанавливать с помощью ДНК-экспертиз.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, прилет, ракетний удар, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 07:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 21 марта продолжается ликвидация последствий удара российской ракеты Х-35 в Харькове".