Live
  • Чт 21.03.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 39.14
  • EUR 42.44

В Харькове спасатели еще работают на месте вчерашнего «прилета»: данные ГСЧС

Происшествия 07:57   21.03.2024
Оксана Горун
В Харькове спасатели еще работают на месте вчерашнего «прилета»: данные ГСЧС

Утром 21 марта продолжается ликвидация последствий удара российской ракеты Х-35 в Харькове.

«Продолжается ликвидация масштабной чрезвычайной ситуации, которую вызвали оккупанты своим ракетным ударом около 13:00 в Харькове. Ракета попала в производственное здание гражданского предприятия. В результате этой террористической атаки погибли пять человек, девять пострадали, одно удалось спасти. В 17:44 локализовали пожар на площади 10 тыс. кв.м. Спасатели продолжают работать на месте происшествия», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Масштабный пожар на Грековской в Харькове, возникший не из-за прилета, потушили 20 марта в 16:47.

Читайте также:Пять человек пропали без вести после ракетного удара по Харькову — Терехов

Помимо пожара на Холодной горе в Харькове, из-за российских обстрелов на Харьковщине возникли еще два: утром 20 марта  — в селе Подолы Купянского района. Горел дом и хозпостройка. И в 14:43 — в районе села Куриловка, там загорелись 2 гектара травы на открытой территории. Огонь потушили в 16:20.

Напомним, около 13 часов 20 марта военные РФ нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, по данным полиции, противокорабельной ракетой Х-35. Попали по зданию, где находятся производственные и офисные помещения. Возник масштабный пожар, который был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время известно о пяти погибших и девяти пострадавших. Среди погибших предварительно — две женщины и трое мужчин, их личности будут устанавливать с помощью ДНК-экспертиз.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 21.03: на месте «прилета» работает ГСЧС, авиаудары
Главные новости Харькова 21.03: на месте «прилета» работает ГСЧС, авиаудары
21.03.2024, 08:04
В Харькове был слышен взрыв: Терехов сообщает, что город вновь под ударом
В Харькове был слышен взрыв: Терехов сообщает, что город вновь под ударом
20.03.2024, 22:58
Армия РФ нанесла авиаудары у границы Харьковщины, по Украине била ракетами
Армия РФ нанесла авиаудары у границы Харьковщины, по Украине била ракетами
21.03.2024, 07:17
В Харькове спасатели еще работают на месте вчерашнего «прилета»: данные ГСЧС
В Харькове спасатели еще работают на месте вчерашнего «прилета»: данные ГСЧС
21.03.2024, 07:57
Женщину спасли на пожаре в Харькове
Женщину спасли на пожаре в Харькове
21.03.2024, 08:12
Обстрелы Харьковщины: ударили ракетами по Барвенково — Синегубов
Обстрелы Харьковщины: ударили ракетами по Барвенково — Синегубов
21.03.2024, 08:39

Новости по теме:

07:57
В Харькове спасатели еще работают на месте вчерашнего «прилета»: данные ГСЧС
20:20
Удар по Харькову: с кондиционера сняли мужчину, спасавшегося от огня (видео)
08:11
Пса из проруби под Харьковом спасали бойцы ГСЧС
22:01
Донаты, собранные на Евровидении и Куцеваловым, пошли на Харьковщину — Притула
13:21
Удар по храму на Харьковщине: горела котельная и дровник (фото)

Вы читали новость: «В Харькове спасатели еще работают на месте вчерашнего «прилета»: данные ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 07:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 21 марта продолжается ликвидация последствий удара российской ракеты Х-35 в Харькове".