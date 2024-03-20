Уже пять погибших от удара по Харькову: из-под завалов достали тело мужчины
До пяти возросло количество погибших в результате ракетного удара по Холодногорскому району Харькова около 13 часов, сообщают в областной прокуратуре.
«Только что из-под завалов спасатели извлекли тело пятого погибшего. Поисково-спасательная операция продолжается», — также информирует мэр Игорь Терехов.
Как уточняет начальник ХОВА Олег Синегубов, погибший — мужчина.
Напомним, около 13 часов 20 марта в Харькове прогремел взрыв. Враг ударил ракетой по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник. По предварительным данным облуправления Нацполиции и областной прокуратуры, удар был нанесен ракетой Х-59. Повреждены помещения гражданского предприятия, автомобили. Возник масштабный пожар. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в помещении была типография. На данный момент известно о семи пострадавших. Шесть человек госпитализировали, один — отказался от госпитализации. Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. Площадь пожара возросла до 10 тысяч квадратных метров.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, погибшие, ракетний удар, синегубов, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 17:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До пяти возросло количество погибших в результате ракетного удара по Холодногорскому району Харькова около 13 часов,".