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Уже пять погибших от удара по Харькову: из-под завалов достали тело мужчины

Происшествия 17:33   20.03.2024
Елена Нагорная
Уже пять погибших от удара по Харькову: из-под завалов достали тело мужчины Фото: Facebook Сергея Болвинова

До пяти возросло количество погибших в результате ракетного удара по Холодногорскому району Харькова около 13 часов, сообщают в областной прокуратуре.

«Только что из-под завалов спасатели извлекли тело пятого погибшего. Поисково-спасательная операция продолжается», — также информирует мэр Игорь Терехов.

Как уточняет начальник ХОВА Олег Синегубов, погибший — мужчина.

Напомним, около 13 часов 20 марта в Харькове прогремел взрыв. Враг ударил ракетой по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник. По предварительным данным облуправления Нацполиции и областной прокуратуры, удар был нанесен ракетой Х-59. Повреждены помещения гражданского предприятия, автомобили. Возник масштабный пожар. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в помещении была типография. На данный момент известно о семи пострадавших. Шесть человек госпитализировали, один — отказался от госпитализации. Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. Площадь пожара возросла до 10 тысяч квадратных метров.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 17:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До пяти возросло количество погибших в результате ракетного удара по Холодногорскому району Харькова около 13 часов,".