Ракетой Х-59 россияне ударили по Харькову
Предварительно в результате ракетной атаки по Харькову травмированы 66, 48, 38 и 47-летние мужчины, сообщили в Нацполиции.
«20 марта около 13:00 россияне обстреляли Холодногорский район Харькова. По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-59. Повреждены 5-этажный дом и автомобиль, помещения частного предприятия. Пострадали 66, 48, 38 и 47-летние мужчины. Их доставили в больницу», – сообщили в Нацполиции.
Напомним, 20 марта около 13 часов мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, а бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал находиться в укрытии. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова и под завалами могут находиться люди. Ракета ударила по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Позже стало известно о троих погибших и пяти раненых.
Читайте также: Ракетный удар по Харькову: уже трое погибших и пять раненых — полиция
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Нацполиция, ракета, ракета Х-59, россияне, рф, удар, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ракетой Х-59 россияне ударили по Харькову»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 14:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно в результате ракетной атаки по Харькову травмированы 66, 48, 38 и 47-летние мужчины, сообщили в Нацполиции.".