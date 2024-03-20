Ракетой Х-59 россияне ударили по Харькову

Предварительно в результате ракетной атаки по Харькову травмированы 66, 48, 38 и 47-летние мужчины, сообщили в Нацполиции.

«20 марта около 13:00 россияне обстреляли Холодногорский район Харькова. По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-59. Повреждены 5-этажный дом и автомобиль, помещения частного предприятия. Пострадали 66, 48, 38 и 47-летние мужчины. Их доставили в больницу», – сообщили в Нацполиции.

Напомним, 20 марта около 13 часов мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, а бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал находиться в укрытии. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова и под завалами могут находиться люди. Ракета ударила по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Позже стало известно о троих погибших и пяти раненых.