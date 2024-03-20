Ракетный удар по Харькову: уже трое погибших и пять раненых — полиция
Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о последствиях «прилета» по Харькову.
«Трое погибших и пять раненых, масштабный пожар», — написал Болвинов в facebook.
Он сообщил, что повреждены восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе. Пожар охватил более 1000 квадратных метров.
«Обычная типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции. Среди раненых — работники предприятия, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Продолжается спасательная операция и тушение пожара», — отметил главный следователь Харьковщины.
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Он признал, что количество жертв и пострадавших может быть больше.
Напомним, 20 марта около 13 часов мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, а бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал находиться в укрытии. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова и под завалами могут находиться люди. Ракета ударила по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 14:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о последствиях «прилета» по Харькову".