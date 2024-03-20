Ракетный удар по Харькову: уже трое погибших и пять раненых — полиция

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о последствиях «прилета» по Харькову.

«Трое погибших и пять раненых, масштабный пожар», — написал Болвинов в facebook.

Он сообщил, что повреждены восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе. Пожар охватил более 1000 квадратных метров.

«Обычная типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции. Среди раненых — работники предприятия, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Продолжается спасательная операция и тушение пожара», — отметил главный следователь Харьковщины.

Он признал, что количество жертв и пострадавших может быть больше.

Напомним, 20 марта около 13 часов мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, а бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал находиться в укрытии. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова и под завалами могут находиться люди. Ракета ударила по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник