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Ракетный удар по Харькову: уже трое погибших и пять раненых — полиция

Происшествия 14:21   20.03.2024
Оксана Горун
Ракетный удар по Харькову: уже трое погибших и пять раненых — полиция Фото: facebook Сергея Болвинова

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о последствиях «прилета» по Харькову.

«Трое погибших и пять раненых, масштабный пожар», — написал Болвинов в facebook.

Он сообщил, что повреждены восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе. Пожар охватил более 1000 квадратных метров.

«Обычная типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции. Среди раненых — работники предприятия, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Продолжается спасательная операция и тушение пожара», — отметил главный следователь Харьковщины.

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Он признал, что количество жертв и пострадавших может быть больше.

Напомним, 20 марта около 13 часов мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышен взрыв, а бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал находиться в укрытии. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова и под завалами могут находиться люди. Ракета ударила по зданию в Холодногорском районе, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 14:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о последствиях «прилета» по Харькову".