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Главные новости Харькова 20 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:27   20.03.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 20 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:27

Россияне резко увеличили количество атак на Харьковщине: данные Генштаба

«На Купянском направлении враг совершил 10 безуспешных штурмов позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — сообщил Генштаб.

Количество штурмов резко возросло. Последние пару суток попытки наступать оккупанты предпринимали по два-три раза, а до этого был длительный период затишья — вообще без атак. Также продолжились авиаудары по приграничью. Пострадали Казачья Лопань, Мокрая Ракитная, Веселое и Избицкое.

07:08

Ночью тревогу объявляли один раз

Ночь в Харькове выдалась условно спокойной. Тревогу объявляли с 02:51 по 03:43. Причиной стала активность вражеской тактической авиации. О ней предупредили Воздушные силы ВСУ.

В городе обошлось без взрывов. Налета «шахедов» в небе над Украиной также не было.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 07:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".