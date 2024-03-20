Четыре жителя Харькова пострадали в ДТП в Тернопольской области

В ДТП попал автомобиль «Toyota RV-4», сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

«Водитель и три пассажира получили телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла 19 марта около 20:30 возле села Вышгородок Лановецкой территориальной громады», — проинформировали в полиции.

По данным ГУНП, водитель не справился с управлением, авто слетело в кювет и перевернулось.

«В хирургическое отделение бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала водителя и троих пассажиров. Все потерпевшие жители Харькова», — отметили полицейские.

Они также сообщили, что у водителя взяли кровь для проверки на содержание алкоголя. Продолжается проверка.