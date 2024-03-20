Четыре жителя Харькова пострадали в ДТП в Тернопольской области
В ДТП попал автомобиль «Toyota RV-4», сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Тернопольской области.
«Водитель и три пассажира получили телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла 19 марта около 20:30 возле села Вышгородок Лановецкой территориальной громады», — проинформировали в полиции.
По данным ГУНП, водитель не справился с управлением, авто слетело в кювет и перевернулось.
«В хирургическое отделение бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала водителя и троих пассажиров. Все потерпевшие жители Харькова», — отметили полицейские.
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Они также сообщили, что у водителя взяли кровь для проверки на содержание алкоголя. Продолжается проверка.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 10:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ДТП попал автомобиль «Toyota RV-4», сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Тернопольской области".