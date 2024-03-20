Чотири мешканці Харкова постраждали в ДТП у Тернопільській області
У ДТП потрапив автомобіль “Toyota RV-4”, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Тернопільській області.
“Водій та троє пасажирів отримали тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 19 березня близько 20:30 неподалік села Вишгородок Лановецької територіальної громади”, – поінформували в поліції.
За даними ГУНП, водій не впорався з керуванням, авто злетіло в кювет і перекинулося.
“До хірургічного відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала водія та трьох пасажирів. Усі потерпілі жителі Харкова”, – зазначили поліціянти.
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Вони також повідомили, що у водія взяли кров для перевірки вмісту алкоголю. Продовжується перевірка.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 10:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДТП потрапив автомобіль “Toyota RV-4”, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Тернопільській області".