Чотири мешканці Харкова постраждали в ДТП у Тернопільській області

У ДТП потрапив автомобіль “Toyota RV-4”, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Тернопільській області.

“Водій та троє пасажирів отримали тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 19 березня близько 20:30 неподалік села Вишгородок Лановецької територіальної громади”, – поінформували в поліції.

За даними ГУНП, водій не впорався з керуванням, авто злетіло в кювет і перекинулося.

“До хірургічного відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала водія та трьох пасажирів. Усі потерпілі жителі Харкова”, – зазначили поліціянти.

Вони також повідомили, що у водія взяли кров для перевірки вмісту алкоголю. Продовжується перевірка.