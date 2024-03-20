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Чотири мешканці Харкова постраждали в ДТП у Тернопільській області

Події 10:50   20.03.2024
Оксана Горун
Чотири мешканці Харкова постраждали в ДТП у Тернопільській області

У ДТП потрапив автомобіль “Toyota RV-4”, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Тернопільській області.

 “Водій та троє пасажирів отримали тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 19 березня близько 20:30 неподалік села Вишгородок Лановецької територіальної громади”, – поінформували в поліції.

За даними ГУНП, водій не впорався з керуванням, авто злетіло в кювет і перекинулося.

“До хірургічного відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала водія та трьох пасажирів. Усі потерпілі жителі Харкова”, – зазначили поліціянти.

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Вони також повідомили, що у водія взяли кров для перевірки вмісту алкоголю. Продовжується перевірка.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 10:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДТП потрапив автомобіль “Toyota RV-4”, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Тернопільській області".