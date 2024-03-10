Шукають винуватця ДТП: на Харківщині на смерть збили чоловіка
У Мерефі сталася смертельна ДТП 8 березня, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
“8 березня близько 18:50 біля будинку 38 по вулиці Дніпровській у місті Мерефа в районі зупинки “Артемівка” невстановлений автомобіль скоїв наїзд на 65-річного чоловіка та втік з місця. Наступного дня від отриманих травм постраждалий помер у лікарні”, – повідомили в ГУНП.
Тих, хто став свідками ДТП, або має будь-яку інформацію про подію, просять звертатися за телефонами: 099-073-24-99 або 102.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 12:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Мерефі сталася смертельна ДТП 8 березня, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області".