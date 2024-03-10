Шукають винуватця ДТП: на Харківщині на смерть збили чоловіка

У Мерефі сталася смертельна ДТП 8 березня, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“8 березня близько 18:50 біля будинку 38 по вулиці Дніпровській у місті Мерефа в районі зупинки “Артемівка” невстановлений автомобіль скоїв наїзд на 65-річного чоловіка та втік з місця. Наступного дня від отриманих травм постраждалий помер у лікарні”, – повідомили в ГУНП.

Тих, хто став свідками ДТП, або має будь-яку інформацію про подію, просять звертатися за телефонами: 099-073-24-99 або 102.