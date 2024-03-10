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П’яний водій у Харкові пропонував копам 300 доларів

Події 08:17   10.03.2024
Оксана Горун
П’яний водій у Харкові пропонував копам 300 доларів

Про те, що водій автомобіля “Ford” сів за кермо нетверезим, патрульну поліцію, попередив “небайдужий громадянин”.

Автомобіль їхав у бік проспекту Гагаріна. Копи його зупинили.

“Під час спілкування інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager Alcotest, результат якого склав 1,75 проміле”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

Коли ж поліціянти повідомили водію, що на нього складуть адмінпротоколи, він запропонував “розв’язати питання” за 300 доларів США.

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“На попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував, тому на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі оцінку його діям нададуть слідчі”, – зазначили в Патрульній поліції.

Також на водія склали адмінпротокол за керування авто в нетверезому стані.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 08:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що водій автомобіля “Ford” сів за кермо нетверезим, патрульну поліцію, попередив “небайдужий громадянин”".