П’яний водій у Харкові пропонував копам 300 доларів

Про те, що водій автомобіля “Ford” сів за кермо нетверезим, патрульну поліцію, попередив “небайдужий громадянин”.

Автомобіль їхав у бік проспекту Гагаріна. Копи його зупинили.

“Під час спілкування інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager Alcotest, результат якого склав 1,75 проміле”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

Коли ж поліціянти повідомили водію, що на нього складуть адмінпротоколи, він запропонував “розв’язати питання” за 300 доларів США.

“На попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував, тому на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі оцінку його діям нададуть слідчі”, – зазначили в Патрульній поліції.

Також на водія склали адмінпротокол за керування авто в нетверезому стані.